В Подмосковье прошел форум студенческих педагогических отрядов

16 мая в Подмосковье состоялся региональный образовательный форум студенческих педагогических отрядов «ПРО.ВОЖАТСТВО». Мероприятие собрало более 500 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений региона, как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

На форуме участники прошли образовательную программу, направленную на развитие психолого-педагогических компетенций, навыков командной работы и организации детского отдыха. Для студентов были организованы лекции и мастер-классы по вопросам безопасности детей, возрастной психологии, санитарных требований и норм СанПиН, игротехнике, конфликтологии и организации внутриотрядной деятельности.

Особое внимание уделили практической подготовке. Участники моделировали реальные ситуации лагерной жизни, проходили занятия по оказанию первой помощи и участвовали в интерактивных форматах, направленных на развитие коммуникации и лидерских качеств.

«Сегодня вожатство — это важная часть системы воспитательной работы и подготовки молодежи к профессиональной деятельности», — отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Форум стал частью подготовки участников к летнему трудовому сезону и итоговым этапом обучения Школы вожатых студенческих отрядов Московской области. Уже этим летом более трех тысяч участников студенческих педагогических отрядов Московской области будут трудоустроены в детские оздоровительные лагеря региона, а также во всероссийские и международные проекты.