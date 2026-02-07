В Подмосковье прошел форум родительских комитетов

6 февраля в Московской области состоялся форум муниципальных родительских комитетов «Вместе — сильнее: родители Подмосковья объединяются». Участие в мероприятии приняли свыше 400 представителей родительских комитетов со всего региона. Они обсудили взаимодействие между школой и семьей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Основной темой форума стало укрепление сотрудничества с родительскими сообществами. В ходе встречи участники определили ключевые задачи на 2026 год: * развитие эффективных каналов коммуникации между школой и родителями; * формирование позитивной и благоприятной образовательной среды; * поддержка и участие в проектах Движения Первых и программе социальной активности «Орлята России»; * проведение родительских форумов, конференций и круглых столов.

«Наша цель — сделать родительское сообщество в каждом муниципалитете лидером общественного мнения, способным направлять родителей и организовывать профилактические и просветительские мероприятия. Мы уверены, что наши активные родители станут помощниками для других», — отметила Анастасия Снегурова, председатель регионального родительского комитета Московской области.