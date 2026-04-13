В Подмосковье прошел «Фестиваль школьного спорта» с тремя шахматными турнирами

С 4 по 9 апреля в Истре и Красногорске прошел «Фестиваль школьного спорта», организованный Федерацией шахмат Московской области. Мероприятие проводилось в рамках федеральной программы «Спорт России».

4 апреля в селе Рождествено (Истра) состоялся финал областного этапа турнира «Шахматное поле» среди команд сельских школ и малых городов. Первое место заняла команда православной школы «Рождество»-1, второе — Рождественская СОШ, третье — команда «Рождество»-2. Звание «Шахматной королевы» получила Элина Аннгелдиева (Красногорск).

5 апреля в Красногорске в отеле «Гринвуд» прошел турнир «Дебют» для учащихся 1–2 классов. Победителем стала команда образовательного центра «Полет» (Красногорск). В специальной номинации «Шахматная королева» за самый красивый шахматный костюм победила Екатерина Ведмедюк (Красногорск).

С 6 по 9 апреля в Красногорске прошел областной этап всероссийских соревнований «Белая ладья». Победу одержала Областная гимназия имени Е. М. Примакова. Второе место заняла команда Раменской СОШ № 21, третье — гимназия № 9 городского округа Королев. Вера Гусейнова (Королев) была признана «Шахматной королевой» турнира.

Помимо соревновательной программы, для участников были организованы дополнительные активности, включая интеллектуальные викторины, мастер-классы и развлекательные мероприятия. Победители представят Подмосковье на всероссийском финале и получат льготные условия и дополнительные баллы для отбора в лучшие лагеря страны: «Артек», «Орленок» и «Смена».

