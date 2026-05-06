В Подмосковье прошел фестиваль хоров «Голос Победы»

В учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард», расположенном в Одинцовском городском округе, состоялся фестиваль хоров «Голос Победы». Мероприятие прошло в рамках смены «Юные патриоты Подмосковья», как сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Участники смены порадовали зрителей исполнением патриотических песен, среди которых были «Катюша», «Смуглянка» и «День Победы». Ребята не только продемонстрировали свои вокальные способности, но и выразили глубокое уважение к истории Родины. Фестиваль прошел в торжественной обстановке и был направлен на сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Региональная смена «Юные патриоты Подмосковья» проходит с 3 по 8 мая. Она организована Министерством образования Московской области и объединяет около 600 финалистов и победителей зонального этапа конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых!».