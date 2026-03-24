В Подмосковье прошел досрочный экзамен по русскому языку в рамках ЕГЭ

24 марта в Московской области состоялся экзамен по русскому языку в рамках досрочного периода сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Участие в мероприятии приняли 75 человек. Для них были открыты три пункта проведения экзаменов: в Балашихе, Красногорске и Подольске. Это сообщает пресс-служба Министерства образования Московской области.

Досрочный этап ЕГЭ предназначен для студентов колледжей и учащихся 11 классов, которые по разным причинам не могут сдавать экзамен в основной период. Все пункты проведения были оборудованы в соответствии с установленными требованиями: на экзамене работало видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов осуществлялись непосредственно в аудиториях. За порядком следили общественные наблюдатели — представители родительской общественности.

Экзамен длился 3 часа 30 минут и прошел без нарушений. Результаты будут опубликованы не позднее 6 апреля. Всего на досрочный период ЕГЭ в Подмосковье зарегистрированы 96 участников, из которых 19 — выпускники 11 классов. Кампания стартовала 20 марта и завершится 20 апреля.