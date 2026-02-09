В Подмосковье пройдут консультации по вопросам погребения

В пяти офисах «Мои Документы» Московской области пройдут бесплатные консультации по вопросам похоронного дела и погребения. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Получить консультации можно будет в следующих многофункциональных центрах:

* 19 января — в Серпухове по адресу: Борисовское шоссе, дом 17А; * 20 января — в Балашихе по адресу: улица Советская, дом 4; * 21 января — в Мытищах по адресу: улица Карла Маркса, дом 4; * 22 января — в Красногорске по адресу: улица Ленина, дом 2; * 23 января — в Чехове по адресу: Советская площадь, дом 3.

Специалисты Центра мемориальных услуг предоставят информацию о том, как получить муниципальные услуги в сфере погребения и какие документы необходимы для этого. Консультанты готовы ответить на другие интересующие граждан вопросы.

Найти консультантов Центра мемориальных услуг можно по баннеру рядом с местом проведения консультаций и по наличию форменной одежды.