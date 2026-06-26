В Подмосковье пройдет турнир «Кубок футбольных мам»

На стадионе «Глебовец» в муниципальном округе Истра 27 июня состоится турнир серии «Кубок футбольных мам». Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях примут участие 15 команд из разных городов России, включая Серпухов, Дмитров, Раменское, Дубну, Москву, Зеленоград, а также команды из Кирова, Владимира и Вологды. Участники будут разделены на два дивизиона: лигу «Золотых» и лигу «Позолоченных».

Стадион «Глебовец» известен тем, что в 2018 году здесь базировалась сборная Франции, которая впоследствии стала чемпионом мира.

«Кубок футбольных мам» — это серия турниров для активных мам футболистов и всех женщин, неравнодушных к футболу. В этом году организаторы ввели систему рейтинга для команд: за первое место дают восемь очков, за второе — семь, за третье — шесть. По итогам серии будет составлен рейтинг, который определит участников «Золотого» и «Серебряного» кубков на финальном турнире в сентябре.

Место проведения: Московская область, м. о. Истра, поселок Глебовский, улица Октябрьская, д. 71А, стадион «Глебовец». Дата и время: 27 июня 2026 года в 9:30.

Серия игр «Кубок футбольных мам» проходит в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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