В Подмосковье пройдет театральный фестиваль «Мелиховская весна»

С 22 по 31 мая в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в городе Чехов состоится XXVI Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна». Это старейший в России театральный смотр, который представляет спектакли по произведениям Чехова или о самом писателе.

В афишу фестиваля в этом году вошло более 20 спектаклей из России, Казахстана и Абхазии. Фестиваль «Мелиховская весна» проводится ежегодно с 2000 года при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «Фестиваль „Мелиховская весна“ год из года подтверждает, что творчество Антона Павловича Чехова знают и ценят во всем мире».

На участие в фестивале было подано 103 заявки от театров из 13 стран. В итоговую афишу включены спектакли театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Новосибирска, Иркутска, Нижнего Тагила и Самары. Международную часть программы составят театры из Сухума и Алматы.

Всего в афише «Мелиховской весны» около 30 мероприятий. Помимо спектаклей, пройдут творческие встречи с артистами Аленой Бабенко, Иваном Стебуновым, Василием Бочкаревым, Юрием Васильевым, Полиной Кутеповой и Сергеем Никоненко.

Ознакомиться с программой фестиваля и приобрести билеты можно на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово».