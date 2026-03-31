В Подмосковье пройдет региональный этап конкурса «Мастер года»

С 1 по 30 апреля в Московской области состоится региональный этап Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года 2026». Информация об этом была опубликована в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Ранее, с 2 по 20 марта, прошел отборочный этап конкурса «Мастер года». Педагогические работники подали 348 заявок по различным направлениям. Наибольший интерес вызвали такие области, как «Сервис и туризм», «ИТ», «Экономика», «Машиностроение», «Транспорт» и «Строительство». По итогам отбора комиссия определила 53 кандидата из 22 колледжей для участия в следующем этапе.

На региональном этапе конкурсанты представят два задания: видеоролики с презентацией своей практики подготовки студентов и проведут открытые мастер-классы. Мастер-классы будут организованы на базе 11 профессиональных образовательных организаций.

Работы участников оценят 45 экспертов, среди которых — руководители и педагоги профессиональных образовательных организаций Московской области, финалисты конкурса прошлых лет и представители работодателей.

По итогам регионального этапа определят одного победителя и девять лауреатов. Победитель получит приз в размере 200 тысяч рублей, а лауреаты — по 100 тысяч рублей.