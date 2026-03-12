В Подмосковье пройдет показ короткометражного кино

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 марта состоится показ короткометражных фильмов в рамках фестиваля «Эхо» Международного кинофестиваля «Дни короткометражного кино» в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.

Особенностью фестиваля является некоммерческий показ российских короткометражных фильмов на более чем 700 площадках в 80 регионах России. Цель мероприятия — выявить и поощрить творческую молодежь в области кино, а также продвинуть короткометражные фильмы среди широкой аудитории.

Зрители увидят три короткометражных фильма: * «Уйти нельзя остаться» (Россия, 108 минут, 18+). * «Звезды в коротком метре» (Россия, 84 минуты, 18+). * «Большая сила маленьких вещей» (Россия, 60 минут, 16+).

Вход на мероприятие свободный.

Организаторами кинофестиваля выступают: Общероссийская общественная организация «Союз кинематографистов Российской Федерации», Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» [https://domozerova.ru/events/post/pokaz-korotkometrazhnogo-kino].