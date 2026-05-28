В Подмосковье пройдет обучение специалистов по работе с сетями теплоснабжения

В Московской области состоялся практический семинар, организованный Министерством энергетики. Мероприятие посвящено повышению качества и надежности эксплуатации сетей теплоснабжения, включая монтаж стыковых соединений и систем оперативно-дистанционного контроля трубопроводов в ППУ-изоляции.

Семинар разработан Группой ПОЛИПЛАСТИК и Ассоциацией производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (АППТИПИ) по заданию Министерства энергетики Московской области. Сначала обучение прошли главные инженеры региональных сетевых организаций (РСО), а затем запланировано обучение технических руководителей подразделений РСО — начальников участков и мастеров. Всего планируется привлечь к обучению более 200 специалистов.

Участникам представили гибкие предизолированные трубы и преимущества бесканальной прокладки: отсутствие компенсаторов и неподвижных опор, снижение объема земляных работ, возможность прокладки до 700 метров в смену бригадой из четырех человек. Ключевым событием стала практическая демонстрация заделки стыков на трубе диаметром 159–250 мм двумя методами: мастичным с использованием термоусаживаемой муфты и электросварным с применением сварочного аппарата.

По завершении обучения слушатели получили сертификаты. Следующие семинары запланированы на июнь 2026 года. Формат взаимодействия власти, производителей и строительного контроля доказал свою эффективность как платформа для обмена опытом и лучшими практиками.