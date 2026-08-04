В Подмосковье пройдет Матч звезд Кубка Александра Овечкина

8 августа в Мытищах на арене имени В. И. Шалимова состоится Матч звезд в рамках Кубка Александра Овечкина (ОвиCUP 2026). В нем примут участие две команды прославленных российских хоккеистов.

Капитаном одной из команд станет Александр Овечкин, лучший снайпер в истории НХЛ. Вместе с ним на лед выйдут обладатели Кубка Стэнли, чемпионы мира, олимпийские чемпионы и другие известные хоккеисты. Среди них — Вячеслав Фетисов, Дмитрий Орлов, Вячеслав Войнов, Роман Ротенберг, Андрей Николишин, Андрей Марков и другие.

Команду олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Ильи Ковальчука составят обладатель «Золотого шлема» и Кубка КХЛ Артемий Панарин, президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, обладатели Кубка Гагарина и другие прославленные хоккеисты.

После гала-матча состоится финальная игра турнира среди лучших детско-юношеских команд. Победителей и призеров наградит лично Александр Овечкин. Также болельщиков ждет яркое спортивное шоу и развлекательная программа с розыгрышем призов.

ОвиCUP проводится в Подмосковье с 2018 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. В этом году турнир пройдет в восьмой раз. В нем принимают участие 24 команды лучших детско-юношеских хоккейных академий России. Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Дата проведения Матча звезд: 8 августа 2026 года. Место проведения: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, 17, арена «Мытищи» имени В. И. Шалимова.