В Подмосковье пройдет масштабное событие для специалистов дорожно-строительной отрасли

19 июня на полигоне МАДИ в Подмосковье стартует главное событие года для специалистов дорожно-строительной отрасли. Национальная ассоциация инфраструктурных компаний при поддержке Стройкомплекса России, ГК «Автодор» и Росавтодор организует конкурс, в котором примет участие рекордное количество механизаторов спецтехники.

В этом году мероприятие обещает новые рекорды и масштаб. На соревновательную арену выйдут 182 участника, которые будут бороться за звание лучших в семи дисциплинах. Среди них — управление автогрейдером и автокраном, а также сервисное обслуживание.

Главным событием деловой программы в первый день станет расширенное заседание Межотраслевой рабочей группы по вопросам обеспеченности отрасли техникой. Эксперты обсудят стратегию обновления парков предприятий и опытную эксплуатацию новинок.

Во второй день мероприятия за победу поборются 36 команд из России, Китая, Беларуси и Казахстана. Впервые в истории конкурса на старт выйдут две женские команды, что добавит интриги борьбе.

Для будущих специалистов подготовлен насыщенный Молодежный трек. Более 350 студентов смогут встретиться с председателем правления ГК «Автодор» В. Петушенко и руководителями крупнейших дорожно-строительных компаний страны. Их также ждут квизы на строительную тематику, бизнес-игры и профориентационные практики.

Гости мероприятия будут активно вовлечены в конкурсную программу. Для них организованы конкурс болельщиков и интерактивная зона, где можно будет расписать настоящую строительную каску или создать картину на тему дорожной инфраструктуры. Наиболее активные смогут протестировать радиоуправляемую спецтехнику, а кульминацией станет грандиозное шоу, демонстрирующее уникальные возможности механических гигантов стройки.

Финал соревнований и торжественное награждение победителей состоится вечером 20 июня на торжественном закрытии конкурса.