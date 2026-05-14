В Подмосковье пройдет литературный фестиваль «Проект: Поэт»

С 6 по 7 июня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике А. С. Пушкина на территории усадьбы Вяземы, Одинцовский городской округ, состоится VI литературно-поэтический фестиваль «Проект: Поэт». Это одно из самых ярких культурных событий лета в Подмосковье, приуроченное ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина.

На два дня усадьба Вяземы станет масштабной творческой площадкой, где классическая литература встретится с современным искусством. В программе фестиваля: выступления известных артистов театра и кино, авторские поэтические чтения, музыкальные номера, театральные перформансы, мастер-классы, интерактивные площадки для всей семьи и многое другое.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил: «Важно создавать культурные события, которые объединяют людей вокруг общих ценностей, истории и русского слова».

В этом году в фестивале примут участие народные артисты России Евгений Князев, Виктор Вержбицкий и Владимир Стеклов, актриса театра и кино Ирина Горбачева, певец и композитор Петр Налич, актрисы Екатерина Волкова и Агния Кузнецова, музыкальный дуэт SOCRAT & LERA и другие артисты.

Одной из ключевых локаций фестиваля вновь станет «Открытый микрофон», где каждый желающий сможет выйти на сцену и прочитать собственные произведения или любимые стихи.

Для маленьких гостей продюсерский центр «Триумф» покажет музыкальный спектакль «Лукоморье» по произведениям Александра Сергеевича Пушкина. Атмосферу фестиваля дополнит уличный театр «Сосферас».

Завершится фестиваль показом нового семейного фильма режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане», который пройдет под открытым небом в воскресный вечер на территории усадьбы «Вяземы». Вход на кинопоказ будет свободным для всех желающих.

Подробная информация о программе и билеты на посещение фестиваля размещены на сайте Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.