В Подмосковье пройдет летняя творческая школа для юных дарований

Министерство культуры и туризма Московской области объявило о подготовке к проведению Летней творческой школы для одаренных детей. Мероприятие запланировано на период с 1 по 14 июня и пройдет на базе Московского областного музыкального колледжа имени С. С. Прокофьева в городе Пушкино.

В школу попали 30 талантливых детей: шесть пианистов, одна виолончелистка, четыре скрипача, три флейтистки, четыре саксофониста, два ударника, два домриста, два баяниста, двое обучающихся на гуслях, а также по одному участнику на баритоне и тубе.

Юные музыканты представляют различные муниципальные образования, включая городские округа Долгопрудный, Наро-Фоминск, Люберцы, Сергиево-Посадский район, Шатуру, Солнечногорск и другие.

Программа школы включает индивидуальные и групповые занятия с преподавателями колледжей и вузов Москвы и Московской области, мастер-классы, творческие лаборатории, экскурсии и спортивно-оздоровительные мероприятия. Кроме того, запланирована встреча с известным композитором Максимом Дунаевским.