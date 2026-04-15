В Подмосковье пройдет конкурс театрального искусства «Театральная весна

25 и 26 апреля в Театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоится областной конкурс театрального искусства «Театральная весна Подмосковья». Мероприятие посвящено 65-летию первого полета человека в космос.

В конкурсе участвуют 30 коллективов из 17 муниципальных образований Московской области. По итогам первого заочного тура к очному этапу допущено 17 коллективов (202 участника) из 11 муниципальных образований: Королев, Звездный городок, Наро-Фоминский, Истра, Химки, Щелково, Котельники, Дмитров, Подольск, Серпухов, Мытищи.

Участники будут разделены на возрастные группы и представят зрителям драматические спектакли разного хронометража. В первый день, 25 апреля, выступят самые юные артисты, а вечером на сцену выйдут подростки. 26 апреля свое мастерство покажут взрослые участники.

Подведение итогов и награждения пройдут в первый и второй дни по завершении конкурсной программы каждой возрастной группы. В этом сезоне появилась специальная номинация для спектаклей о космосе. Жюри отметит коллективы, которые выбрали тему 65-летия полета Юрия Гагарина или научной фантастики. Победители получат дипломы Министерства культуры и туризма Московской области.