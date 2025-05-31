В Подмосковье пройдет Книжный фестиваль Primakov School Book Fest

Книжный фестиваль Primakov School Book Fest состоится в 31 мая в Гимназии Примакова в Подмосковье. Посетить его могут все желающие.

Участниками мероприятия станут писатели Наталия Волкова, Сергей Лукьяненко, Виктория Ледерман, Олег Рой и другие. На фестивале организаторы представят книги от лучших детских издательств на русском и английском языках, а также проведут увлекательные встречи и мастер-классы и лектории.

Писатель и экскурсовод Игорь Шидловский расскажет гостям о путешествиях по России, а международная команда гимназии покажет спектакль The Very Hungry Caterpillar на английском языке. В стенах учебного заведения также пройдет интерактивная лекция для родителей, ее прочтут ведущий редактор издательства «Малыш» Татьяна Гавердовская и автор серии книг «Читаем сами без мамы» Юлия Нефедова.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в Telegram-канале гимназии.