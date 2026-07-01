В Подмосковье пройдет гастрономический фестиваль «Вар-Варенье»

4 июля в Парке культуры и отдыха «Дулевский» в Орехово-Зуевском городском округе состоится ежегодный гастрономический фестиваль «Вар-Варенье». По информации Министерства культуры и туризма Московской области, гостей ждут тематические развлечения, конкурсы и дегустации.

Одним из центральных событий фестиваля станет конкурс «Вар-вареньеваров». Участники приготовят варенье по своим оригинальным рецептам и угостят им всех желающих. Также в программе запланирован парад и конкурс бабушек «Ягода-малинка», выставка огородных пугал «Чудо огородное» и площадка дизайнерских идей «Вар-вареньевые шляпы».

Для самых маленьких гостей организуют специальную сладкую территорию отдыха и развлечений. На протяжении всего дня в парке будут работать интерактивные площадки с оригинальными фотозонами, праздничная выставка-ярмарка, творческие мастер-классы и музыкальная программа «Сладкая жизнь» с участием местных творческих коллективов.

Фестиваль начнется в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.

Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, город Ликино-Дулево, улица Ленина, дом 1, Парк культуры и отдыха «Дулевский».