В Подмосковье пройдет этап чемпионата и первенства Москвы по кроссу

Двадцатого июня на обновленной трассе «Бородино» в Мытищах состоится этап чемпионата и первенства Москвы и Московской области по кроссу — Кубок Крамар Моторспорт — YUKA ADV Pro Racing. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Мероприятие объединит взрослых мастеров, юных гонщиков и мотокросс. Ожидается, что на старт выйдут более шестидесяти спортсменов со всей страны, в том числе до пятнадцати мастеров спорта. Руководить гонкой будут заслуженный мастер спорта Константин Жильцов и мастер спорта международного класса Александр Желудов.

Соревнования станут отборочным этапом Кубка России. Они пройдут в нескольких классах: «Супер-1600», «Д2-Классика», «Д3 Спринт», «Супер-багги», а также в детских категориях «Д2-Юниор», «Д3-Мини», «Д3-250» и «Багги-600». Особенность трассы в Бородино — симбиоз двух дисциплин: трасса автокросса находится встык с трассой мотокросса.

Место проведения: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Бородино, мотоклуб «Галлакс» (заезд с Осташковского шоссе). Начало заездов — в 11:00. Для зрителей будут работать удобная парковка, фудкорт, зоны фото с гонщиками и их боевыми машинами. Вход на территорию свободный. Аккредитация СМИ — с 9:00 на месте.

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