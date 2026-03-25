В Подмосковье пройдет более 100 аукционов по земельно-имущественным торгам

С 16 по 24 марта 2026 года Комитетом по конкурентной политике Московской области и Региональным центром торгов было проведено более ста аукционов по аренде и продаже земельных участков. Самая высокая финальная цена за неделю была зафиксирована на аукционе по аренде участка для ведения личного подсобного хозяйства в муниципальном округе Истра. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из успешных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 11 соток для ведения личного подсобного хозяйства. Участок расположен в муниципальном округе Истра, поселке Северный. Стартовая цена ежегодной арендной платы начиналась от 800 000 рублей в год. В аукционе приняло участие четыре претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 14 раз и составил более 11 миллионов рублей в год.

С начала 2026 года победителям аукционов в округе уже были переданы в аренду более десяти земельных участков, а в собственность — более пятнадцати земельных участков.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ [easuz.mosreg.ru](https://easuz.mosreg.ru/). Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа.

