В Подмосковье пройдет акция «Сохрани себе жизнь

В преддверии Международного женского дня в Московской области пройдет масштабная акция «Сохрани себе жизнь». С 6 по 7 марта мероприятия запланированы на более чем 40 железнодорожных станциях региона. Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, рейды будут проводиться на всех крупных станциях и в местах с наибольшим числом несчастных случаев в текущем году. Среди таких станций — Подлипки-Дачные в Королеве, Белые Столбы в Домодедово, Одинцово и Голицыно в Одинцовском городском округе.

В акции участвуют волонтеры, сотрудники Минтранса Подмосковья, представители администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД. Они не только напоминают о правилах безопасности, но и поздравляют женщин с праздником, вручая им цветы и праздничные листовки.

Ежедневно в регионе проводятся рейды и дежурства, направленные на предотвращение травм на железной дороге. С начала года уже прошло более 900 мероприятий.

Кроме того, в Подмосковье активно строятся и реконструируются надземные и наземные пешеходные переходы, ликвидируются несанкционированные подходы к путям, устанавливаются камеры для фиксации нарушений правил прохода.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности: не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон и переходить железнодорожные пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора.

Вся актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна на официальном канале в MAX: https://max.ru/mtdi_mo.