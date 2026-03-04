В Подмосковье продолжится проект «Мелодии вместо звонков»

В учебных заведениях Московской области в марте будут звучать музыкальные композиции в рамках проекта «Мелодии вместо звонков», организованного Министерством просвещения России. Это мероприятие приурочено к юбилею Большого театра и Международному женскому дню, о чем информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

В программе запланированы произведения, такие как увертюра из оперы «Руслан и Людмила» и «Уж как по мосту-мосточку» из оперы «Евгений Онегин» в исполнении оркестра Большого театра. Также ученики услышат «Танец маленьких лебедей» из балета «Лебединое озеро» и «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».

Кроме того, в марте прозвучат мелодии, исполненные победителями Всероссийского конкурса инструментального и изобразительного искусства «Мелодии вместо звонков» 2025 года.

Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в школах в ноябре 2024 года. Каждый месяц музыкальные композиции посвящены историческим датам страны и темам занятий «Разговоры о важном».