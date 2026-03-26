Подмосковье направило еще 140 млн рублей на выплаты по уходу за инвалидами

В Московской области активно развивают меры поддержки для жителей с инвалидностью и тех, кто осуществляет за ними уход. Один из самых сложных видов ухода требует терпения и душевных сил, поэтому в регионе его материально поддерживают.

Одной из таких мер является ежемесячная выплата для тех, кто ухаживает за инвалидом I или II группы на дому. Оформить ее могут жители Подмосковья в возрасте от 18 до 65 лет.

«Мы убеждены, что самый комфортный вариант размещения жителей с инвалидностью — это их родные стены, где все комфортно, оборудовано именно под них», — подчеркнул министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С начала года общая сумма таких выплат превысила 140 миллионов рублей. Всего же на эту меру поддержки в региональном бюджете заложено 881 миллион рублей.

Помимо финансовой помощи, в Подмосковье действуют и другие программы, направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. Они включают реабилитацию и другие социальные услуги.

Оформить выплату можно онлайн через региональный портал госуслуг.