Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут питьевую воду в жару

В Министерстве транспорта Московской области сообщили, что всем желающим на автобусных остановках, авто- и железнодорожных станциях и вокзалах в часы пик продолжают раздавать питьевую воду.

Сегодня специалисты Мострансавто планируют раздать порядка шестисот бутылок воды. В акции также участвуют сотрудники компаний ЦППК и МТППК. Пункты организованы на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах, а также на подмосковных станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское.

Мобильные пункты выдачи воды не создают препятствий для входа и выхода пассажиров из транспортных средств.