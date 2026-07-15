В Подмосковье продолжается цифровизация теплоснабжения

В Московской области активно внедряют цифровые технологии в систему теплоснабжения. Объекты поэтапно подключают к единой системе ЖКХ‑Центра через платформу «ЖКХ‑Контур Подмосковья».

С 2024 года на котельных и центральных тепловых пунктах устанавливают датчики мониторинга температуры и давления, а также теплосчетчики с приборами учета подпитки. На сегодняшний день телеметрические данные поступают в систему с 2393 котельных и 1167 ЦТП — это более 85 % от общего количества запланированных для оснащения датчиками теплоисточников.

До конца 2026 года план по датчикам контроля температуры и давления будет выполнен на 100 %. Это затронет порядка 100 котельных и около 200 ЦТП, обеспечивающих бесперебойное теплоснабжение жилых домов.

С этого года на 408 крупных котельных Московской области устанавливают современные теплосчетчики для комплексной передачи данных по температуре, давлению, расходу теплоносителя и подпиточной воды. По итогам первого полугодия информация в ЖКХ‑Центр уже поступает со 130 котельных, оснащенных теплосчетчиками.

Среди городских и муниципальных округов по количеству установленных теплосчетчиков на котельных лидируют: Серпухов (8), Богородский (7), Люберцы (7), Одинцовский (7), Егорьевск (6), Клин (6), Мытищи (6), Солнечногорск (6), Истра (5) и Щелково (5).

По общему количеству установленных датчиков на котельных и ЦТП в топ‑10 входят: Одинцовский округ (245), Балашиха (173), Химки (151), Раменский (144), Коломна (134), Подольск (123), Орехово‑Зуевский (113), Пушкинский (112), Богородский (104) и Щелково (102).

«Внедрение цифровых технологий в систему теплоснабжения — это переход к принципиально новому уровню надежности. Ежедневно собираем и обрабатываем большие объемы данных о состоянии объектов в режиме реального времени, чтобы действовать на опережение, не дожидаясь аварий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.