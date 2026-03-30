Еще 115 жителей аварийных домов расселили в Подмосковье

На прошлой неделе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» 115 человек были переселены из аварийного жилищного фонда в городских округах Сергиево-Посадский и Щелково. Гражданам выплатили выкупную стоимость, предоставили квартиры в новостройках.

В Подмосковье продолжается строительство домов для переселения людей из аварийного жилья. В 2025 году планируют завершить строительство в Жуковском, Луховицах и Подольске. Дома также возводят в Коломне, Ступино, Талдоме и Шатуре.

На улице Спортивной в Шатуре строится два дома для переселенцев из аварийного жилья. В состав жилого комплекса войдут два девятиэтажных корпуса, рассчитанных на 273 квартиры. Планируется, что туда переселят более 620 человек. Для них предусмотрены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Также для удобства жителей построят парковки, создадут места для отдыха и прогулок, зоны для занятий спортом и активных игр.