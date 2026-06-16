В Подмосковье продолжается масштабный ремонт Серебряно-Прудского шоссе

В Московской области продолжается ремонт Серебряно-Прудского шоссе. В работе находится более 21 километра дорожного полотна от остановки «Заречная» до границы с округом Серебряные Пруды.

Для формирования дорожного покрытия используют современную асфальтобетонную смесь типа ЩМА-16. Она отличается повышенной износостойкостью и увеличенным сроком службы между ремонтами.

На ремонтируемом участке расположены 22 остановки общественного транспорта. На каждой из них проводится замена асфальта, установка нового бортового камня и современных павильонов. Кроме того, в планах обустройство тротуаров, укрепление обочин специальной щебеночно-песчаной смесью, замена старых дорожных знаков на новые и нанесение дорожной разметки.

Ремонт проводится в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».