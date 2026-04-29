Софринский образовательный комплекс капитально отремонтируют к сентябрю

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

На объекте работают 70 человек и одна единица техники. Рабочие ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В здании образовательного учреждения 1970 года постройки площадью 4451,9 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники, окон и дверей. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.