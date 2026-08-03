Путепровод через ж/д пути деревни Лукино капитально отремонтируют к сентябрю

На 95-м километре Старосимферопольского шоссе у деревни Лукино городского округа Серпухов идет капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». По информации Минтранса Подмосковья, на объекте работают около 30 специалистов и восемь единиц техники.

«Мостовики завершили монтаж основного пролетного строения и выводят его в проектное положение. Специалисты укрепляют насыпь и формируют подходы к мосту, у первой опоры производят устройство армогрунтовой стенки», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Сейчас мостостроители заливают бетонную стяжку на пролетном строении в качестве защитного слоя поверх устроенной гидроизоляции. Затем по ней будет укладываться слой литой асфальтобетонной смеси, а следом — верхний слой покрытия из асфальта.

Путепровод связывает деревни Лукино, Васильевское и Съяново-1 и позволяет выезжать на Симферопольское и Старое Симферопольское шоссе в сторону Серпухова.

Рабочее движение по обновленному путепроводу планируется запустить в сентябре 2026 года. На время капитального ремонта движение на путепроводе закрыто. Предусмотрены альтернативные маршруты объезда: через Симферопольское шоссе и трассу А-108 (северный объезд) или через Московское и Северное шоссе, улицу Пролетарскую, Северный проезд, улицу Ворошилова, улицу Звездную, Окское, Борисовское и Данковское шоссе (южный объезд).