Образовательный комплекса №7 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Кольцовской, 2, в Пушкинском городском округе продолжается капитальный ремонт учебного корпуса Образовательного комплекса №7. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Они соответствуют задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на объекте работают 55 человек, строители завершают демонтажные работы, занимаются общестроительными и отделочными работами, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — прокомментировала пресс-служба ведомства.

Здание школы, построенное в 1957 году и имеющее площадь 3782 квадратных метра, ждет масштабное обновление. Планируется обновить фасад и кровлю, заменить все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок, также будут полностью обновлены. Кроме того, будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленного комплекса запланировано на сентябрь 2026 года.