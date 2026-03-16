Мост через реку Молодильню в Истре откроют в этом году

На мосту через реку Молодильню рядом с деревней Мансурово в Истринском округе Московской области продолжается капитальный ремонт в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья. Мост длиной более 30 метров обеспечивает транспортное сообщение между деревней Мансурово, близлежащими населенными пунктами и Новорижским шоссе.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что сейчас мостовики выполняют работы по армированию открылков опор, а также монтажу опалубки открылков и шкафной стенки.

«В конце марта начнется монтаж шести пролетных балок», — отметил он.

В дальнейшем планируется строительство новых опор, устройство нового мостового полотна, полная замена дренажной и водоотводящей систем, конструкций сопряжения, конусов насыпи и укреплений.

На стройплощадке работают 10 человек, задействовано четыре единицы спецтехники.

В ведомстве добавили, что в конце 2024 года основное мостовое сооружение 1970 года было полностью демонтировано. Для комфортного передвижения автомобилистов и пешеходов возведен временный мост. Запуск рабочего движения по основному мосту запланирован на ноябрь 2026 года.

