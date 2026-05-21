Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздали 10 тысяч бутылок воды

В Московской области продолжается акция по раздаче прохладной воды пассажирам общественного транспорта. С начала акции пассажиры уже получили около 10 тысяч бутылок воды.

Как сообщили в Минтрансе Подмосковья, бесплатную воду можно получить на железнодорожных станциях, остановках и автовокзалах Мострансавто. Теперь к акции присоединился и сервис Яндекс Такси: совместно с таксопарками-партнерами он организовал выдачу бесплатной воды водителям и пассажирам во время поездки.

В раздаче участвуют также сотрудники компаний ЦППК и МТППК. Воду раздают на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах.