В Подмосковье продали с торгов более 2,1 тысячи объектов недвижимости за полгода

За первое полугодие 2026 года в Московской области реализовали более 2100 лотов на земельно-имущественных торгах. Среди них — земельные участки под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, а также объекты недвижимости коммерческого назначения.

По словам министра Правительства Московской области по конкурентной политике Светланы Журавлевой, за первое полугодие 2026 года через электронные аукционы реализовано уже более 2100 объектов. В бюджеты муниципальных образований уже поступило 2,5 млрд рублей.

Жители и предприниматели могут найти актуальные лоты и ознакомиться с правилами участия на цифровом портале торгов Подмосковья — Едином портале торгов Московской области.

Теперь у Комитета по конкурентной политике есть канал в мессенджере «Макс» — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья», где публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, а также полезные пошаговые инструкции.