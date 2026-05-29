В Подмосковье приступили к строительству тротуаров на региональных дорогах

В Московской области стартовало строительство новых тротуаров на региональных дорогах в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернуты на семи участках, как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин пояснил, что специалисты начали обустройство более шести километров новых тротуаров в четырех округах: Волоколамском, Одинцовском, Солнечногорском и Чеховском. Всего планируется построить более 68 километров тротуаров, завершение работ намечено на осень.

В Чехове работы ведутся на трех участках общей протяженностью свыше 3,8 километра. В деревне Красные Орлы и на пути из села Новоселки в деревню Крюково уже установили бортовой камень. На Старом Симферопольском шоссе у деревень Красные Холмы и Углешня выполнили установку корыта.

До конца 2026 года вдоль региональных дорог в 32 городских и муниципальных округах Московской области построят 105 новых тротуаров в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

