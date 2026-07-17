В Подмосковье пресекли незаконный сброс строительных отходов

В Ленинском и Богородском городских округах прошли проверки, направленные на выявление нарушений в сфере обращения со строительными отходами, грунтами и мусором от сноса. В мероприятиях участвовали представители Министерства экологии и природопользования, Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Главного управления региональной безопасности, а также сотрудники МВД России.

В Ленинском округе инспекторы проверили двадцать одну единицу спецтехники. У четырех водителей не оказалось необходимых документов на транспортировку груза. В отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.26 КоАП МО и ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить незаконный сброс отходов общим объемом сорок кубических метров.

В Богородском городском округе специалисты осмотрели двадцать семь самосвалов. Три из них перемещали грузы без оформленных документов. В отношении недобросовестных перевозчиков также составлены протоколы об административных правонарушениях. Это позволило предотвратить несанкционированный сброс шестидесяти кубометров отходов.

Борьба с нелегальными перевозчиками строительного мусора продолжается на постоянной основе. Межведомственное взаимодействие позволяет оперативно пресекать попытки нарушить природоохранное законодательство и обеспечивать чистоту территорий Московской области.