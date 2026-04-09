В Подмосковье пресекли 857 случаев самозахвата земли за первый квартал 2026 года

Муниципальные земельные инспекторы активно борются с самозахватом земельных участков в Подмосковье. За первые три месяца 2026 года удалось выявить и устранить 857 случаев незаконного использования земель. Больше всего самозахватов пресекли в Дмитровском муниципальном округе (87 участков), городских округах Кашира (64 участка) и Мытищи (54 участка).

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов пояснил: «Самозахват — это самовольное занятие земельного участка без оформления соответствующих документов. Муниципальный земельный контроль направлен на обеспечение законности в сфере землепользования, в том числе выявление и устранение фактов незаконного захвата земель».

Существует легальный путь решения проблемы — оформление перераспределения земель, если нет никаких ограничений. Такой подход позволяет не только узаконить использование земли, но и пополнить бюджет муниципалитета. Например, в Лобне в результате перераспределения самозахваченного участка площадью 270 кв. м бюджет муниципального образования получил 535 442 рубля.

Для помощи нарушителям, которые незаконно захватили землю, организована «горячая линия» на базе ГБУ «БТИ Московской области». Специалисты помогут устранить нарушения, в том числе при необходимости инициируют внесение изменений в Правила землепользования и застройки, генплан.