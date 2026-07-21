Мингосуправления Подмосковья предостерегло от схемы обмана с оплатой интернета

Мошенники представляются сотрудниками СФР или ФНС и сообщают о компенсации за использование домашнего интернета и личной техники. Они просят пройти «обязательную идентификацию» через Госуслуги и выманивают реквизиты карты под предлогом привязки счета для перевода. В финале преступники просят продиктовать код из СМС «для подтверждения личности».

Как только жертва продиктовала код, мошенники получают полный доступ к личному кабинету на Госуслугах. Они могут украсть персональные данные или денежные средства.

Чтобы не попасть на уловку мошенников, всегда перепроверяйте любую сомнительную информацию напрямую у работодателя. Никогда не сообщайте коды из СМС и не вводите личные данные на подозрительных сайтах.

Больше о кибербезопасности и повышении уровня цифровой грамотности можно узнать в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области. Он находится на главной странице портала в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.