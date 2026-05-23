В Подмосковье потушили три лесных пожара за сутки

В одном километре от деревни Мануйлово Орехово-Зуевского городского округа с помощью системы видеомониторинга был выявлен очаг возгорания. Двенадцать человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники ликвидировали пожар за четыре часа.

В километре от деревни Кобелево городского округа Шатура местные жители заметили очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали шестнадцать человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники менее чем за два часа.

В шести километрах от деревни Красная Горка городского округа Шатура с помощью системы видеомониторинга был обнаружен еще один очаг возгорания. Пожар ликвидировали двенадцать человек личного состава лесопожарных формирований и шесть единиц техники менее чем за три часа.

Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: * для физических лиц — до шестидесяти тысяч рублей; * для должностных лиц — до ста десяти тысяч рублей; * для юридических лиц — до двух миллионов рублей; * лишение свободы на срок до десяти лет.