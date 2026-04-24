В Подмосковье построят производственно-логистический комплекс за 2 млрд рублей

В Наро-Фоминском городском округе Московской области создадут производственно-логистический комплекс «Содружество». Инвестиции в проект, который реализует инвестор из Белоруссии, составят около 2 миллиардов рублей. Об этом сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева в ходе визита белорусской делегации в Московскую область.

На новом предприятии создадут примерно 100 рабочих мест. Там организуют производство товарного бетона, железобетонных изделий, сухих строительных смесей. Также оборудуют перевалочную базу и складские помещения. Проект разделят на три этапа и полностью реализуют к 2030 году.

Екатерина Зиновьева отметила, что Белоруссия — один из важнейших инвестиционных партнеров Московской области. Здесь уже реализовано множество проектов. Например, в городском округе Воскресенске в 2024 году запустили завод по производству волоконно-оптического кабеля ООО «Белтелекабель». Инвестиции составили 1 миллиард рублей.