В Подмосковье построят первый комплекс по производству фуа-гра

В деревне Васюково Можайского городского округа началось строительство первого в Московской области комплекса по производству утиной печени фуа-гра. Строители уже установили первый зал для принудительного кормления птиц (гаважа). Скоро доставят утеплитель, ворота и двери, чтобы после завершения строительных работ приступить к монтажу технологического оборудования.

Ранее на площадке возвели 12 некапитальных ангаров, проложили подъездные пути и инженерные коммуникации. Также залили фундамент под второй зал для гаважа.

Строительство проходит в два этапа, а общий объем инвестиций превысит один миллиард рублей. Комплекс будет состоять из 24 птичников ангарного типа, четырех залов для кормления, цеха убоя и переработки, склада комбикормов, санитарного пропускника и вспомогательных сооружений.

Проектная мощность предприятия — 125 тысяч голов утки в год. Каждый птичник рассчитан на одновременное содержание 1,5 тысячи особей. После выхода на полную мощность в 2028 году комплекс будет выпускать 165 тонн продукции ежегодно: 100 тонн охлажденного и замороженного мяса утки, 35 тонн деликатесной печени фуа-гра и 30 тонн субпродуктов и готовых изделий.

Открытие предприятия станет серьезным экономическим импульсом для Можайского округа. 140 жителей получат работу, а муниципальная казна пополнится новыми налоговыми поступлениями.

Кооператив «МП ЭКО-ФЕРМЕР» работает на агрорынке с 2018 года. Компания уже имеет действующее производство в Калининградской области. Расширение в Подмосковье позволит нарастить объемы и выйти на новый уровень.