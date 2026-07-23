В Подмосковье построили более 12 км новых тротуаров

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» специалисты Мосавтодора возвели более 12 километров тротуаров вдоль региональных дорог Московской области. Работы прошли в девяти округах, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что сейчас продолжаются работы в 16 округах на 22 участках. Дорожники обустраивают основания, бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие.

Наибольший объем работ выполнили в городском округе Чехов, где устроили 3,8 километра новых тротуаров на трех участках дорог. Пешеходные дорожки также появились в городском округе Солнечногорск, Одинцовском, Павлово-Посадском, Красногорске, Балашихе и других.

До конца 2026 года планируется построить 105 новых тротуаров общей протяженностью 68 километров. Для удобства маломобильных граждан тротуары обустраивают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой.

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