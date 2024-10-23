В Подмосковье построили 15 школ за счет внебюджетных средств с начала года

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров осмотрели ход строительства школы на 1320 мест в микрорайоне Железнодорожный. Новое учебное заведение возводят в жилом комплексе «Героев», который активно развивается вместе с необходимой социальной инфраструктурой.

Брынцалов сообщил, что школа строится на внебюджетные средства и, что в этом году в Подмосковье возведут еще 15 подобных объектов. Кроме того, еще 21 школа построена, а четыре находятся на стадии завершения в рамках государственной программы с финансированием из различных бюджетов.

Председатель Мособлдумы отметил, что для Московской области развитие образования и строительство новых учебных заведений являются приоритетными задачами.

В ходе осмотра школы участники встречи отметили высокую степень готовности объекта. Генподрядчик Кирилл Мазикин сообщил, что благоустройство территории завершается, а внутренние отделочные работы подходят к концу. Также он добавил, что идет работа по оснащению школы технологическим оборудованием. Установлены все внешние коммуникации, завершается подключение к системам наружного освещения и безопасности. На объекте трудятся около 180 человек.

Брынцалов также отметил, что построенная школа будет соответствовать современным стандартам. Он подчеркнул, что проект отвечает всем требованиям. Кроме того, в школе будет просторный актовый зал и столовая на 600 мест.

Параллельно со строительством ведется работа по подбору сотрудников и комплектованию классов. Новая школа станет частью образовательного комплекса школы № 15 и поможет разгрузить не только основное здание, но и школу № 14.