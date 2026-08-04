В Подмосковье после капремонта 1 сентября откроются 48 школ

В Московской области продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. С началом нового учебного года свои двери распахнут 48 школ, причем 17 из них станут частью творческого проекта Алексея Шилова «Моя школа — моя история».

Художники уже начали работу над покраской стен в различных населенных пунктах Подмосковья. В Красногорске и Клину работы по покраске уже завершены. Сейчас мастера приступили к росписи в поселке Менделеево городского округа Солнечногорск, в Орехово-Зуеве, а также в городах Лобня, Можайск и Пушкинский округ.

Проект направлен не только на декоративное оформление пространств, но и на наполнение их глубоким смыслом. Задача — связать повседневную среду с историей края. Яркие и содержательные картины на стенах школ призваны вдохновлять учащихся и пробуждать интерес к культурному наследию малой родины.