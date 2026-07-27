В Подмосковье помогают разобраться в вопросах газового оборудования

В многоквартирных домах Подмосковья работает служба газовых участковых. Сотрудники Мособлгаза консультируют жителей по вопросам техобслуживания и работы газовых приборов. Газовый участковый — это сотрудник Мособлгаза, который курирует несколько бригад слесарей.

Ежемесячно во всех округах Подмосковья проходят встречи с газовыми участковыми. Узнать график встреч на август можно по ссылке.

Также Мособлгаз напоминает о важных правилах техники безопасности при обращении с природным газом. Техническое обслуживание газового оборудования проводится раз в год. Обязанность собственника или нанимателя газифицированного помещения — обеспечить доступ газовщика для проведения работ. График техобслуживания на год можно посмотреть здесь.

Категорически запрещается пользоваться газовыми приборами при запахе газа, оставлять включенные газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу), пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге, самовольно ремонтировать или переустанавливать газовые приборы, разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не знающим правил пользования этими приборами.

При появлении запаха газа в помещении квартиры следует немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 104, 112 (вне загазованного помещения).