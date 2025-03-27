В Подмосковье появятся наставники для состоящих на учете подростков

Мособлдума приняла закон, в соответствии с которым муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних будут назначать наставников «трудным подросткам», с девиантным поведением или состоящим на учете. Инициативу закрепили федеральным законом в прошлом году, теперь наставничество официально утвердили и в регионе, сообщают в ведомстве.

В некоторых муниципалитетах система уже работает. Например, в Королеве есть 43 наставника, в Наро-Фоминске — 10, в Зарайске — 8.

Теперь их деятельность получит правовую основу.

«Мы договорились с Министерством социального развития посмотреть в течение года, как будет исполняться этот закон. И у нас уже сегодня есть определенное мнение по тому, как мы будем предлагать дальше совершенствовать законодательство», — отмечает председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

В частности, планируется рассмотреть передачу ведения реестра наставников с федерального на региональный уровень.