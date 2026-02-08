В Подмосковье появился виртуальный ассистент для консультаций по недвижимости

В Московской области четыре месяца назад был запущен новый сервис от БТИ. Благодаря своей простоте и эффективности, инновационный чат-бот быстро завоевал популярность среди жителей.

С помощью виртуального ассистента жители могут получать консультации по различным вопросам, связанным с недвижимостью, через мессенджер. Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил: «Теперь граждане могут в любое время суток получить ответы на вопросы об услугах БТИ, записаться на прием без очередей и звонков».

Среди основных возможностей чат-бота (https://t.me/MyBTIServices_bot): * консультации по услугам и необходимым документам, таким как межевание земли, подготовка технических планов и проектов перепланировки; * поиск ближайшего филиала; * запись на прием без долгого ожидания; * возможность оставить заявку на обратную связь.

Внедрение современных технологий в работу государственных учреждений способствует повышению качества обслуживания и удовлетворенности граждан.