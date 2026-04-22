В Подмосковье появилась возможность увидеть северных оленей

Окрестности Волоколамска известны своей природой и разнообразием животного мира. Здесь гнездятся аисты, а также расположены места, привлекающие туристов. Одно из таких мест — оленья ферма «Бэмби Лэнд», которая находится рядом с СНТ «Тихая горка».

На ферме обитают около 30 уссурийских пятнистых оленей. Недавно к ним присоединились два молодых северных оленя, которых нечасто можно встретить в Подмосковье. Эти животные пока молоды — им всего по восемь месяцев, но они уже полны сил. Посетители фермы могут не только увидеть северных оленей, но и потрогать их, а также покормить ягелем.

Кроме оленей, на ферме живут кролики, козы, овцы, еноты, страусы и пони. Звезда фермы — выдра Соня, которая любит поесть и поспать.

Пока ферма раскинулась на трех гектарах, но в перспективе планируется освоить еще 13 гектаров. Как рассказала экскурсовод Лариса Тарабрина, сотрудники фермы мечтают об альпаках. Но и сейчас питомцев достаточно, чтобы доставить удовольствие и взрослым, и детям.