В Подмосковье подвели итоги земельно-имущественных торгов за неделю

На прошлой неделе, с 18 по 22 мая 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с Региональным центром торгов провел 83 аукциона по продаже и аренде земельно-имущественных объектов.

Одним из наиболее заметных стал аукцион по аренде участка для индивидуального жилищного строительства в Богородском городском округе. Стартовая цена ежегодной арендной платы составляла 209 591 рубль в год. В торгах приняли участие 15 претендентов, и итоговый размер годовой аренды увеличился в 47,77 раза, достигнув 10 012 162,07 рублей в год.

После заключения договора аренды земельного участка возможно его выкупить при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать объекты по расположению, площади, цене и формату приобретения: аренда или продажа.

Актуальные новости о закупках и торгах в Подмосковье доступны на странице ККП МО в мессенджере «Макс».