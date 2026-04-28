В Подмосковье подвели итоги выставки-конкурса «АрТ-Вернисаж»

С 4 по 25 апреля 2026 года в МАУК «Дворец культуры и спорта „Тамань“ прошла I Областная выставка-конкурс по изобразительному и прикладному творчеству „АрТ-Вернисаж“. Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, в конкурсе участвовали авторы и творческие коллективы из 25 муниципальных образований региона.

Организаторы получили 343 заявки. Из них 190 работ представили в очном формате, а 153 — в дистанционном. Конкурсантов оценивали в пяти номинациях: изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, традиционное народное творчество, наивное искусство, а также работы по произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина. В каждой номинации участников разделили на восемь возрастных групп — от 6 до 56 лет и старше. Работы профессиональных художников и онлайн-участников оценивались отдельно.

Жюри возглавила профессор, заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры Людмила Косогорова. В состав жюри также вошли члены Союза художников Подмосковья, преподаватели профильных учебных заведений и руководители культурных учреждений.

По итогам конкурса определили 116 лауреатов. Победители I, II и III степени получили дипломы Министерства культуры и туризма Московской области, памятные кубки и призы. Педагогам вручили благодарственные письма и подарки.

Гран-при присудили Светлане Кузнецовой из городского округа Молодежный в номинации «Прикладное творчество». Она награждена дипломом Министерства культуры и туризма Московской области, кубком и денежным призом.