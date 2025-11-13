В Подмосковье подвели итоги реализации нацпроекта в сфере здравоохранения за год

В Подмосковье продолжается реализация национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на повышение доступности и качества медицинской помощи. В 2025 году на него предусмотрено 13 миллиардов рублей. Об этом сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области.

Работа ведется сразу по нескольким направлениям — развивается первичная медпомощь, усиливается система медицинской реабилитации, совершенствуется экстренная служба, включая санитарную авиацию. Также в регион активно привлекают новых медицинских специалистов.

«Главная цель — сделать так, чтобы медицинская помощь была надежной, в шаговой доступности и соответствовала лучшим современным стандартам. Для этого мы последовательно наращиваем инфраструктуру, оснащение объектов и лекарственное обеспечение, исходя из реальных потребностей каждого муниципалитета», — подчеркнул министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков.

В этом году в регионе уже открыли две новые поликлиники — в Котельниках и Ленинском округе. Большое внимание также уделяется оснащению медучреждений. В центры здоровья, эндокринологические центры и реабилитационные организации поступило 117 единиц современного оборудования.

Отдельное направление — лекарственное обеспечение жителей. Почти 49 тысяч человек получили препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Более трех тысяч детей с диабетом первого типа и три тысячи беременных женщин обеспечили системами непрерывного мониторинга глюкозы. Кроме того, 1,8 тысячи пациентов завершили курс противовирусной терапии от гепатита С.